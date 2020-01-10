Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки

16:54, 10 января 2020, ПАИ

«В праздничные дни таможня готовилась к прогнозируемому увеличению пассажиропотока и перемещаемого легкового транспорта. До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки на автомобильных пунктах пропуска», - заявила начальник Псковской таможни Светлана Степанова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Светланы Степановой, работники таможенных постов во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области максимально минимизируют время нахождения транспортных средств и физических лиц на территории пункта пропуска.

Начальник таможни подчеркнула, что увеличение нагрузки не сказывается на выполнении сотрудниками таможенных постов контрольных функций в отношении товаров и транспортных средств.

С 1 по 9 января возбуждены 43 дела об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений со стороны физических лиц зафиксировано на таможенном посту МАПП Убылинка на российско-латвийской границе (20 дел об административных правонарушениях).

«Чаще всего в этом году с нарушением законодательства физические лица пытались переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза алкогольную продукцию, семенной и посадочный материал, товары растительного и животного происхождения, - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. – Возвращаясь из отпуска, проведенного за границей, граждане «забывают» о нормах перемещения товаров для личного пользования. Недекларирование, несоблюдение запретов и ограничений – основные нарушения, отмечаемые в начале января каждого года. 2020й год не стал исключением».