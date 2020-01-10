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В Пскове завершено расследование убийства двух мужчин и избиения третьего

Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области завершило расследование дела в отношении трёх 17-летних подростков, которые обвинялись по пунктам  «а, ж, и» части 2 статьи 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и части 3 статьи 30 -  пунктам «а, ж, и» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) УК РФ. Уголовное дело направлено в Псковский городской ссуд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК.

Преступление подростки совершили в ночь на 24 декабря 2018 года. Употребив спиртное в квартире дома на улице Мирной в Пскове, договорились убить человека без всякой причины. В поиске жертвы, подростки спустились в подвал дома, где избили трёх мужчин без определённого места жительства.  Били своих жертв нападавшие руками, ногами и металлической ножкой от стола. Мужчины получили множественные кровоподтеки и ссадины, переломы костей носа и ребер, разрывы внутренних органов. Из-за полученных черепно-мозговых травм двое мужчин скончались, третий выжил благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

По делу были допрошены родственники нападавших, знакомые и преподавательский состав школ, в которых они обучались. Выяснилось, что подростки на протяжении длительного времени совершали агрессивные поступки, проявляли жестокость в отношении лиц, как слабее, так и младше себя, применяли физическое насилие, были участниками их травли среди окружающих. Кроме того, подростки неоднократно нарушали правила поведения в школах, имели отрицательную дисциплину и успеваемость, в отношении взрослых, среди которых были сотрудники школы, выражались нецензурной бранью, хамили, критику в свой адрес не воспринимали.

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