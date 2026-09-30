Великолучанка напала с ножом на сожителя из-за нежелания готовить обед

09:26, 30 сентября 2026, ПАИ

Жительница Великих Лук попала под суд за нападение с ножом на сожителя, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что днем 4 августа нетрезвая великолучанка поссорилась со своим сожителем из-за ее отказа приготовить обед. Женщина взяла кухонный нож и четыре раза ударила им мужчину в грудь. Последнему нанесены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью человека.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.