Уголовное дело завели в отношении отца после ДТП с сыном на питбайке в Опочецком районе

22:35, 29 сентября 2026, ПАИ

Летом 2026 года в Опочецком районе отец купил своему несовершеннолетнему сыну питбайк. Подросток попал на нём в дорожно-транспортное происшествие и получил тяжёлые травмы, потребовавшие экстренных операций. Об этом сообщается в районной газете «Красный маяк».

По материалам проверки отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий», Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области в отношении отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Данная норма предусматривает штраф 50–80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года с возможным лишением права занимать определённые должности.

Параллельно в отделении Госавтоинспекции составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. За передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав мужчина получил административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что практика применения статьи 151.2 УК РФ в отношении родителей, покупающих детям мототехнику, активно формируется в России. Правоохранительные органы последовательно привлекают к ответственности взрослых, чьи действия создают прямую угрозу жизни и здоровью детей, вне зависимости от того, идёт ли речь об автомобиле или спортивном инвентаре.

«Этот случай – суровое напоминание всем родителям о том, что покупка мощной техники для ребёнка без водительского удостоверения, защитной экипировки и навыков вождения является не просто рискованным подарком, а действием, влекущим за собой реальную угрозу здоровью и строгую ответственность перед законом», – подытожил начальник МО МВД России «Опочецкий» Виталий Уземшев.