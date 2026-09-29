Уголовное дело завели в отношении отца после ДТП с сыном на питбайке в Опочецком районе
Летом 2026 года в Опочецком районе отец купил своему несовершеннолетнему сыну питбайк. Подросток попал на нём в дорожно-транспортное происшествие и получил тяжёлые травмы, потребовавшие экстренных операций. Об этом сообщается в районной газете «Красный маяк».
По материалам проверки отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий», Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области в отношении отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Данная норма предусматривает штраф 50–80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года с возможным лишением права занимать определённые должности.
Параллельно в отделении Госавтоинспекции составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. За передачу управления транспортным средством лицу без водительских прав мужчина получил административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что практика применения статьи 151.2 УК РФ в отношении родителей, покупающих детям мототехнику, активно формируется в России. Правоохранительные органы последовательно привлекают к ответственности взрослых, чьи действия создают прямую угрозу жизни и здоровью детей, вне зависимости от того, идёт ли речь об автомобиле или спортивном инвентаре.
«Этот случай – суровое напоминание всем родителям о том, что покупка мощной техники для ребёнка без водительского удостоверения, защитной экипировки и навыков вождения является не просто рискованным подарком, а действием, влекущим за собой реальную угрозу здоровью и строгую ответственность перед законом», – подытожил начальник МО МВД России «Опочецкий» Виталий Уземшев.
Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»
Губернатор Псковской области поручил проанализировать рост детского травматизма на дорогах
Уголовное дело завели в отношении отца после ДТП с сыном на питбайке в Опочецком районе
Переменную облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября