Пьяный мотоциклист врезался в Citroën на перекрёстке в Пскове

21:12, 29 сентября 2026, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля Citroën произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Печорской в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»









По предварительным данным, мотоцикл под управлением 26-летнего пьяного мужчины врезался в автомобиль Citroën. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.