Пьяный мотоциклист врезался в Citroën на перекрёстке в Пскове
Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля Citroën произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Печорской в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, мотоцикл под управлением 26-летнего пьяного мужчины врезался в автомобиль Citroën. В результате ДТП пострадал мотоциклист.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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