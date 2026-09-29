Две женщины пострадали при столкновении трёх машин на улице Силина в Великих Луках

21:24, 29 сентября 2026, ПАИ

Попутное столкновение автомобилей Daewoo Nexia, Volkswagen Transporter и Ford Focus произошло возле дома № 11/64 на улице Силина в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»



Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины 44 и 66 лет, которые находились в автомобиле Ford Focus. Пострадавших госпитализировали.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.