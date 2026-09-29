Две женщины пострадали при столкновении трёх машин на улице Силина в Великих Луках
Попутное столкновение автомобилей Daewoo Nexia, Volkswagen Transporter и Ford Focus произошло возле дома № 11/64 на улице Силина в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Канал в MAX «Псковская сводка. ПАИ»
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины 44 и 66 лет, которые находились в автомобиле Ford Focus. Пострадавших госпитализировали.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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