От стадии зависит прогноз: псковский онколог объяснил важность ранней диагностики рака лёгких

15:36, 06 ноября 2026, ПАИ

Вейпы и кальяны нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам: они также подвергают организм воздействию канцерогенных веществ. Об этом рассказал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам специалиста, говорить о безвредности электронных устройств для курения нельзя. При этом конкретные последствия их использования пока изучены не до конца. Опасно и пассивное курение: вдыхание табачного дыма окружающими также наносит вред здоровью.

Онколог отметил, что прогноз при раке лёгкого во многом зависит от стадии, на которой обнаружено заболевание. Чем раньше выявлена опухоль, тем больше возможностей для успешного лечения. Поэтому большое значение имеет ранняя диагностика, в том числе с помощью низкодозной компьютерной томографии.

Магомед Камалов также поделился своим прогнозом относительно развития онкологии. По его мнению, через 30-40 лет лечение онкологических заболеваний будет проводиться преимущественно с помощью медикаментов.