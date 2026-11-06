Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Музей-усадьба народа сето в Сигово получила в дар старинный конский хомут

Коллекция Государственного музея-заповедника «Изборск» пополнилась новым этнографическим экспонатом. Музею-усадьбе народа сето в деревне Сигово передали конский хомут – предмет традиционного крестьянского быта, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Дарителем выступила первичная профсоюзная организация Псковской таможни. Хомут происходит из Круппской волости Печорского муниципального округа. Члены профсоюза восстановили его на собственные средства и передали в музей.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В сопроводительном письме таможенники подчеркнули, что эта инициатива направлена на сохранение наследия коренных малочисленных народов, которые веками живут на приграничных территориях.

«Возвращая экспонат к жизни, мы отдаём дань уважения труду предков и надеемся, что обновлённый экспонат займёт достойное место в экспозиции, рассказывая о нашей общей истории, дружбе и единстве», – говорится в письме.

Дарители также отметили символичность того, что восстановление и передача предмета крестьянского быта состоялись в Год единства народов России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Работников следственных изоляторов и тюрем чествовали в Пскове
06 ноября 2026

Псковские полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове
06 ноября 2026

Определены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
06 ноября 2026

Как устранить метаболические следы дневной нагрузки: советы экспертов
06 ноября 2026

Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти
06 ноября 2026

От теории к практике: в Пскове прошёл регэтап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи
06 ноября 2026

Принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ приглашают псковичей
06 ноября 2026

В Тямше при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...