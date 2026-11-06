Музей-усадьба народа сето в Сигово получила в дар старинный конский хомут

15:20, 06 ноября 2026, ПАИ

Коллекция Государственного музея-заповедника «Изборск» пополнилась новым этнографическим экспонатом. Музею-усадьбе народа сето в деревне Сигово передали конский хомут – предмет традиционного крестьянского быта, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Дарителем выступила первичная профсоюзная организация Псковской таможни. Хомут происходит из Круппской волости Печорского муниципального округа. Члены профсоюза восстановили его на собственные средства и передали в музей.

В сопроводительном письме таможенники подчеркнули, что эта инициатива направлена на сохранение наследия коренных малочисленных народов, которые веками живут на приграничных территориях.

«Возвращая экспонат к жизни, мы отдаём дань уважения труду предков и надеемся, что обновлённый экспонат займёт достойное место в экспозиции, рассказывая о нашей общей истории, дружбе и единстве», – говорится в письме.

Дарители также отметили символичность того, что восстановление и передача предмета крестьянского быта состоялись в Год единства народов России.