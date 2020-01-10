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Общество

Лунное затмение смогут наблюдать жители Псковской области 10 января

Псковичи смогут воочию наблюдать первое в 2020 году полутеневое лунное затмение вечером 10 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил астроном-любитель Петр Митрофанов.

«Ожидается, что затмение будет полутеневым. Оно продлится около 4 часов, с 20:00 до полуночи по московскому времени, - рассказал он. - Однако, в связи с пасмурной погодой, царящей в регионе, псковичам в этом году немного не повезло. Поэтому лучше всего подойдет фотографический способ наблюдения – можно заснять Луну в 20:00 и в пиковую точку, в 22:00, дабы сделать процесс более наглядным».

Всего в 2020 году ожидаются четыре лунных затмения. Последнее лунное затмение жители России могли наблюдать 17 июля 2019 года.

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