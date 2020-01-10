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Общество

Экологический налог на транзит нефти ввела Белоруссия

В Белоруссии ввели экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов. Как пишет БЕЛТА, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Отмечается, что для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%. Это связано с формированием источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть из-за перемещения нефти и нефтепродуктов в Белоруссии.

Также объектом налогообложения, согласно указу, признали транзитную транспортировку в Белоруссии нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

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