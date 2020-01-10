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Общество

Телешоу «Сам себе режиссер» сняли с эфира

«Сам себе режиссер»

Развлекательную программу «Сам себе режиссер» сняли с эфира, сообщил ее ведущий Алексей Лысенков в Instagram.

При этом он отметил, что в 2020 году программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. Алексей Лысенков выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании телевизионного шоу.

«Огромное спасибо десяткам тысяч авторов, которые прислали сотни тысяч сюжетов, которые подняли настроение миллионам людей. Спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию для того, чтобы поговорить со мной и поучаствовать в конкурсах», — добавил телеведущий.

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