Телешоу «Сам себе режиссер» сняли с эфира

21:41, 10 января 2020, ПАИ

Развлекательную программу «Сам себе режиссер» сняли с эфира, сообщил ее ведущий Алексей Лысенков в Instagram.

При этом он отметил, что в 2020 году программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. Алексей Лысенков выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании телевизионного шоу.

«Огромное спасибо десяткам тысяч авторов, которые прислали сотни тысяч сюжетов, которые подняли настроение миллионам людей. Спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию для того, чтобы поговорить со мной и поучаствовать в конкурсах», — добавил телеведущий.