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Иран сбил украинский Boeing по ошибке

Иранские военные признали, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой из-за ошибки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.

По его словам, военные нанесли ракетный удар по украинскому лайнеру непреднамеренно из-за «человеческой ошибки».

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе», — написал министр в Twitter.

Зариф принес извинения и выразил глубокие соболезнования семьям жертв.

Boeing 737 потерпел потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана. В качестве причин катастрофы рассматривались теракт, технические неполадки и попадание зенитной ракеты.

За несколько часов до вылета самолета Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Это стало ответом на операцию ВВС США, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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