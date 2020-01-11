0
10:14
Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
21:47
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
21:05
Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»
18:06
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
18:02
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
17:58
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
16:54
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
Еще новости
Общество

У псковской Росгвардии начался зимний период обучения

В Управлении Росгвардии по Псковской области начался зимний период обучения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Обращаясь к личному составу, начальник Управления полковник полиции Игорь Иванов отметил, что результатами боевой учебы должны стать «умелые практические действия росгвардейцев  по охране общественного порядка на территории Псковской области».

Затем начались комплексно-показные занятия, которые были организованы в соответствии с основными направлениями деятельности, а также с первоочередными задачами при несении службы.

На учебных точках сотрудникам рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи, алгоритмах действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, озвучены также основные требования правил безопасности при обращении с боевым оружием, специальными средствами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
11 января 2020
Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
10 января 2020
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»
10 января 2020
Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
10 января 2020
Завершился первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание – 2019»
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
10 января 2020
Михаил Ведерников: Сотрудники прокуратуры показывают себя ответственными профессиональными
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
10 января 2020
Более 30 тысяч человек посетили экскурсии в Псковском музее
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
10 января 2020
Псковская таможня об очередях на границе: До середины января мы не ожидаем снижения нагрузки
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
10 января 2020
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы

Идет загрузка...