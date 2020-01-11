У псковской Росгвардии начался зимний период обучения

12:10, 11 января 2020, ПАИ

В Управлении Росгвардии по Псковской области начался зимний период обучения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Обращаясь к личному составу, начальник Управления полковник полиции Игорь Иванов отметил, что результатами боевой учебы должны стать «умелые практические действия росгвардейцев по охране общественного порядка на территории Псковской области».

Затем начались комплексно-показные занятия, которые были организованы в соответствии с основными направлениями деятельности, а также с первоочередными задачами при несении службы.

На учебных точках сотрудникам рассказали о правилах оказания первой медицинской помощи, алгоритмах действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, озвучены также основные требования правил безопасности при обращении с боевым оружием, специальными средствами.