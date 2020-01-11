Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января

16:50, 11 января 2020, ПАИ

12 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывистый. Температура по области: ночью -5…0 градусов, днем термометры покажут от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.