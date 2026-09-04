Участок площади Героев-Десантников перекроют в Пскове на несколько часов

08:08, 04 сентября 2026, ПАИ

Участок площади Героев-Десантников перекроют в Пскове 4 сентября, сообщили ПАИ в городской администрации.

С 14:00 до 17:00 будет ограничено движение по одной полосе проезжей части площади. Перекрытие вводится для проведения дорожных работ.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за дорожными знаками и заранее выбирать пути объезда.

«Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание!» – обратились к псковичам в администрации.

Ранее сообщалось, что участок Рижского проспекта перекроют в Пскове почти на месяц.