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На Агафона старались не ходить в лес: традиции и приметы для 4 сентября

4 сентября в православном календаре вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, пострадавшего за христианскую веру в IV веке. В народной традиции его имя стало первой частью названия этого дня — Агафон Огуменник, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Вторая часть названия связана с древним поверьем о лешем. Считалось, что именно в эту ночь лесной дух приходит на гумно и начинает «потешиться над соломкой»: может раскидать снопы, развязать их и разбросать солому по округе. Поэтому крестьяне старались не оставлять запасы без присмотра и выходили ночью караулить гумно.

Для защиты от лешего существовал особый обряд. Мужчины выворачивали тулуп мехом наружу, обвязывали голову полотенцем и брали с собой кочергу. Ею вокруг гумна очерчивали защитный круг, после чего садились внутри него. По поверью, переступить очерченную границу леший не мог.

В народных представлениях леший был хозяином леса и следил за тем, чтобы люди не причиняли вреда его владениям. Тем, кто бережно относился к природе, не ломал деревья без причины и не убивал зверей зря, он мог помочь найти короткую дорогу. А вот нарушителей лесных правил, согласно поверьям, заставлял блуждать по кругу или заводил в самую чащу.

Считалось также, что леший способен принимать человеческий облик — например, становиться похожим на знакомого или родственника. Узнать лесного духа можно было по необычным деталям внешности: красному кушаку, неправильно запахнутой на левую сторону полу кафтана и обуви, надетой не на ту ногу.

Агафон Огуменник был не единственным днем, связанным в народном календаре с лешим. Особое значение придавали Воздвиженью: говорили, что тогда лесные духи перегоняют по лесу зверей, и встретиться с таким «караваном» считалось смертельно опасным. А на Ерофея, в октябре, лешие, по поверью, покидали лес и уходили под землю до весны. Перед зимовкой они якобы особенно буйствовали — кричали, хохотали, ломали деревья и гоняли зверей.

Поэтому в дни, связанные с лешим, крестьяне старались без необходимости не ходить в лес.

С Агафоном Огуменником связывали и погодную примету: если 4 сентября устанавливалась ясная и солнечная погода, считалось, что она сохранится еще примерно четыре недели.

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