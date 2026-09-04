Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До 2 октября движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове

Движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.

Изображение: пресс-служба администрации Пскова

С 4 сентября по 2 октября ограничат движение по одной полосе проспекта напротив здания № 96б, у въезда к гипермаркету.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные пути объезда.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 сентября 2026

Участок площади Героев-Десантников перекроют в Пскове на несколько часов
04 сентября 2026

До 2 октября движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове
04 сентября 2026

На Агафона старались не ходить в лес: традиции и приметы для 4 сентября
04 сентября 2026

Работу по сохранению фольклорных традиций в Усвятском районе оценил Михаил Ведерников
03 сентября 2026

Михаил Ведерников – о наследии Ольги Сергеевой: Её уникальный голос стал символом русской культуры
03 сентября 2026

Опубликована программа фестиваля «Территория детства» в Пскове
03 сентября 2026

«Любите Родину»: ветеран Великой Отечественной войны дал совет псковичам
03 сентября 2026

В псковском СИЗО состоялся урок памяти, посвящённый трагедии в Беслане

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...