До 2 октября движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове
Движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.
С 4 сентября по 2 октября ограничат движение по одной полосе проспекта напротив здания № 96б, у въезда к гипермаркету.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные пути объезда.
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