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Виновного в смерти пешехода водителя ВАЗ-21099 разыскивают в Печорском районе

Виновного в смерти пешехода водителя ВАЗ-21099 разыскивают в Печорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Печорский».

10 января в деревне Изборск Кирилл Хлебников, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, а водитель скрылся.

О любой информации относительно местонахождения Кирилла Хлебникова следует сообщить по телефону 02, либо 8 (81148) 2-33-19.
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