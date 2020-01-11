Русская православная церковь считает храмы хорошим местом для знакомств

17:07, 11 января 2020, ПАИ

Храмы являются хорошим местом для личных знакомств, которые затем могут перерасти в любовь. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Конечно, храм - это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту, - отметил он. - С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь».

По его словам, многие церковные люди, вступившие в брак, познакомились именно в храме. «В том числе на церковном клиросе, или при исполнении каких-то церковных послушаний. Или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, а постепенно это общение переросло в любовь», - рассказал он.

«И не случайно ведь существует поговорка: «Браки заключаются на небесах», - подытожил митрополит.