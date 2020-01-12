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Общество

Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Жители Псковской области могут принять участие в VI фотоконкурсе Русского географического общества – «Самая красивая страна», сообщили Псковскому агентству информации в областном туристском информационном центре.

У конкурса нет возрастных ограничений, а присылать свои работы могут фотографы из любых стран. Важное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

В конкурсе представлены десять номинаций, включая «Пейзаж», «Дикие животные» и «Многоликая Россия». Также появились новые номинации, среди них – «Фотопроект» (серия фотографий, объединенных общей темой или изобразительным решением), а также «Живой архив» (современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX – первой половины ХХ веков).

Работы принимаются до 16 февраля. Главный приз – 250 тысяч рублей. С положением о фотоконкурсе можно ознакомиться здесь>>>

Для фотографов в возрасте до 16 лет проводится отдельный конкурс «Самая красивая страна глазами детей», победители которого смогут выиграть профессиональный фотоаппарат. Подробности здесь>>>

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