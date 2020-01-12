Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские

10:59, 12 января 2020, ПАИ

21-летнюю жительницу Острова Анастасию Молодцову разыскивают ее родственники. В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации мать девушки Руслана Миронова рассказала, что ее дочь ушла из дома 7 января около 17:00-18:00.

Вечером 7 января Анастасия Молодцова вышла из дома, чтобы прогуляться по улице. Руслана Миронова отметила, что никаких ссор и конфликтов с дочерью не было. Последний раз девушку видели очевидцы 9 января в Санкт-Петербурге у гостиницы «Россия», где она пыталась сесть в автобус без паспорта.

Руслана Миронова обратила внимание на то, что родственников и подруг у Анастасии Молодцовой в Санкт-Петербурге нет.

Разыскиваемая девушка ростом 170 см, волосы русые, на лице веснушки. Была одета в светло-зеленое болоньевое пальто, светлые лосины леопардовой расцветки и темные кроссовки. По характеру Анастасия Молодцова замкнутая.

Мать девушки уже написала заявление в полицию. Планируется, что к поискам подключатся петербургские полицейские.

Все, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Молодцовой, могут сообщить ее матери девушки по номеру 89992443928 (или 02).