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Общество

Пожилая псковичка лишилась 70 тысяч рублей из-за действий мошенника

67-летняя жительница Пскова лишилась денег в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 января пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, а затем предложил обналичить бонусы на банковской карте. Обманув пенсионерку, злоумышленник украл у нее около 70 тысяч рублей.  

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

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