Более 10 человек отравились угарным газом в одном из ресторанов Чехии
13 человек отравились угарным газом в придорожном ресторане чешского города Яблонец-над-Нисоу, пишет РИА Новости.
Отмечается, что возможной причиной отравления посетителей ресторана стало нарушение системы газового отопления в заведении. Медицинские работники зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО.
Всех пострадавших отправили в медицинские учреждения, а одну из женщин в тяжелом состоянии поместили в гипербарическую камеру. Ночью пожарные проверили систему отопления в ресторане и проветрили помещения.