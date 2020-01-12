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Общество

Гидрометцентр: Причина теплой зимы в России – глобальное потепление

Причина теплой зимы в России – глобальное потепление. Как пишет ТАСС, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом, температура повысилась на 2 - 2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой. Глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, и наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах, как раз там, где мы и живем, и в зимние месяцы, потому так резко повышается температура. Это, конечно, невероятно много», - сообщил он.

Кроме этого, сейчас климатологи обсуждают сходство характера нынешней зимы в России с европейскими.

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