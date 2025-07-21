Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед псковским аэропортом

19:26, 21 июля 2025, ПАИ

Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом в Пскове – работы завершены и прошли техническую приёмку. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Высота памятника вместе с постаментом составит 4,5 метра. Фигуру покровительницы Пскова создал скульптор Виталий Шанов. Работы мастера есть во многих городах России. В Псковской области есть несколько произведений монументалиста: среди них памятник Александру Невскому с дружиной в Самолве и скульптурная композиция «Собор Псково-Печерских святых».

«Левой рукой княгиня держит Троицкий собор – сердце земли Псковской, а правой – благословляет прибывающих и уезжающих жителей региона и наших гостей. Обратите внимание на детализацию: автор проработал всё до мелочей – вплоть до орнамента на одежде и украшений», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в ближайшем будущем новая скульптура займёт своё место на площади перед аэропортом.