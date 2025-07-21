Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед псковским аэропортом

Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом в Пскове – работы завершены и прошли техническую приёмку. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Высота памятника вместе с постаментом составит 4,5 метра. Фигуру покровительницы Пскова создал скульптор Виталий Шанов. Работы мастера есть во многих городах России. В Псковской области есть несколько произведений монументалиста: среди них памятник Александру Невскому с дружиной в Самолве и скульптурная композиция «Собор Псково-Печерских святых».

«Левой рукой княгиня держит Троицкий собор – сердце земли Псковской, а правой – благословляет прибывающих и уезжающих жителей региона и наших гостей. Обратите внимание на детализацию: автор проработал всё до мелочей – вплоть до орнамента на одежде и украшений», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в ближайшем будущем новая скульптура займёт своё место на площади перед аэропортом.

Ранее сообщалось, что реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке

21 июля 2025

Более 80 клещей проверили в лабораториях Псковской инфекционной больницы за неделю
21 июля 2025

Международный фестиваль авторской песни пройдёт в Пушкинских Горах
21 июля 2025

Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед псковским аэропортом
21 июля 2025

Две машины столкнулись на улице Индустриальной в Пскове
21 июля 2025

Псковская область стала лучшей в СЗФО по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах
21 июля 2025

17 музыкальных инструментов получила печорская ДШИ по нацпроекту
21 июля 2025

В Псковском доме молодёжи прошла лекция из цикла проекта «Знание. Герои»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...