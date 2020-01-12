Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января

15:50, 12 января 2020, ПАИ

Встреча с директором единственного в мире мемориального музея первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской Валентиной Румянцевой состоится в центральной городской библиотеке Пскова 15 января в 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Отмечается, что Валентина Румянцева представит на книгу «Будни сельского музея», посвященную дому и месту в деревне Полибино Великолукского района, которые Софья Ковалевская прославила в своей повести «Воспоминания детства».

Специальными гостями библиотеки станут автор проекта реконструкции мемориального дома-музея Софьи Ковалевской архитектор Нина Петрова, заслуженный строитель Российской Федерации, почётный гражданин города Пскова, бывший директор Генеральной дирекции «Псковреконструкция» Анатолий Васильев, а также автор идеи этого вечера-встречи историк Наталья Шершнева.

Встреча состоится в преддверии специального выпуска программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура», который выйдет в эфир 15 января и будет посвящён юбилею (170 лет со дня рождения) Софьи Ковалевской. Валентина Румянцева также расскажет псковичам, как проходили съёмки этой передачи и что осталось за кадром.