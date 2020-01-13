Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати

09:16, 13 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов с Днем российской печати. Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

В своем обращении глава региона отметил, что несмотря на цифровые медиа, печать остается ключевой информационной инфраструктурой.

«В первую очередь это касается местных изданий, которые лучше остальных знают о проблемах своих читателей и всегда остаются той инстанцией, где никогда не отворачиваются даже от самых, казалось бы, незначительных человеческих проблем», - отметил губернатор.

Он также выразил благодарность работникам печати за непростой труд, принципиальность, открытость и честность.

«Желаю вам новых побед, вдохновения, сил, крепкого здоровья и благополучия!», - добавил Михаил Ведерников.