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Общество

В новогодние каникулы россияне чаще ели фастфуд

В новогодние каникулы у жителей России наибольшей популярностью пользовались кафе быстрого питания. В это время размер среднего чека в подобных заведениях по всей стране составил 330 рублей и вырос на 4%, а объёмы продаж увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

Также в новогодние каникулы россияне больше тратили денег в кофейнях, кафе и ресторанах. Так, средний чек в кафе составил 670 рублей и вырос на 4,3%, а траты россиян на кофейни увеличились на 5% - до 472 рублей. В ресторанах россияне в новогодние каникулы оставляли в среднем до 1,6 тысяч рублей. Это на 1,6% больше, чем за аналогичные каникулы прошлого года.

Кроме того, в новогодние каникулы жители России стали чаще ходить в супермаркеты и кинотеатры, а в первые дни 2020 года продажи лотерейных билетов выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

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