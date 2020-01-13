Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали журналистам хороших новостей

09:52, 13 января 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили журналистов с Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Люди вашей профессии всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, взвешенностью суждений, умением мыслить и оценивать события. Благодаря вашей работе каждый житель Пскова имеет возможность оперативно узнавать новости, происходящие в городе. Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов», - говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали журналистам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих задумок, здоровья, счастья, семейного благополучия, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа. «Пусть каждый новый день будет полон только хорошими новостями!» - подытожили они.