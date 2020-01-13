0
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
09:16
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
18:05
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Еще новости
Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали журналистам хороших новостей

Глава Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили журналистов с Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Люди вашей профессии всегда отличались широким кругозором, большой самоотдачей, взвешенностью суждений, умением мыслить и оценивать события. Благодаря вашей работе каждый житель Пскова имеет возможность оперативно узнавать новости, происходящие в городе. Позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий и социально значимых проектов», - говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали журналистам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих задумок, здоровья, счастья, семейного благополучия, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа. «Пусть каждый новый день будет полон только хорошими новостями!» - подытожили они.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
12 января 2020
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Идет загрузка...