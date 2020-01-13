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Пропавшая 7 января жительница Острова нашлась

21-летняя жительница Острова Анастасия Молодцова нашлась. Девушку из Санкт-Петербурга привезли домой два молодых человека, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации мать девушки Руслана Миронова.

По её словам, дочку привезли прямо к подъезду. «Это было сегодня в половине пятого утра. Я толком и не расспросила у них ничего. Знаю только, что дочка подошла к ним и попросила отвезти домой», - отметила Руслана Миронова.

Ранее сообщалось, что Анастасия Молодцова ушла из дома 7 января около 17:00-18:00. «Честно говоря, до сих пор не понимаю, что произошло. Она просто пошла погулять, а в результате очутилась в Питере без документов. Говорит, её туда какой-то знакомый отвёз. Зачем - она и сама не знает. Накануне мы не ругались, не ссорились. Сейчас Настя спит, утром мы толком не поговорили, будем разговаривать, когда проснётся», - добавила мама девушки.

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