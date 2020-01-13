Умер режиссер «Приключений Электроника»

11:01, 13 января 2020, ПАИ

В США на 81-ом году жизни скончался кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины «Приключения Электроника» и «Чародеи». Об этом в Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

По словам Михаила Идова, Константин Бромберг умер в Детройте 10 января. Режиссер жил там с 1990-х годов, но уже не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году он окончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал режиссером на телевидении. В частности, кинорежиссер снял такие картины как «Длинный день Кольки Павлюкова», «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника, «Чародеи» и многие другие. За фильм «Приключения Электроника» Константин Бромберг был удостоен государственной премии СССР.