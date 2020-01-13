Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области

12:13, 13 января 2020, ПАИ

В Псковской области самой привлекательной вакансией 2019 года стала позиция директора по производству, главного технолога сыродельного завода с зарплатой от 150 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании HeadHunter по Северо-Западу, аналитики которой изучили 11 тысяч 567 вакансий, размещённых за год на портале hh.ru работодателями Псковской области.

Такую же зарплату - от 150 тысяч рублей - в прошлом году в регионе предлагали заведующему реанимационно-анестезиологического отделения и главному инженеру. Также высокооплачиваемыми должностями, на которые в прошлом году искали сотрудников, были директор птицефабрики, менеджер по развитию розничной сети, директор по маркетингу, врач гинеколог-репродуктолог. По каждой из этих вакансий обещали зарплату от 100 тысяч рублей.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Псковской области в прошлом году было сосредоточено в отраслях розничной торговли - 29%, ИТ, системной интеграции, интернета - по 15%, услуг для населения - 10%, производства - 9%. Также наиболее коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей медицины и фармацевтики, финансового сектора, сельского хозяйства, строительства и недвижимости - по 7%.

По данным аналитиков, средний размер оплаты труда в Псковской области, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составил 30 тысяч рублей.