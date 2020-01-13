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Общество

Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных

Фото: ПРОО Зоозащита

Представители общественной организации «Зоозащита» добились закрытия контактной выставки в Пскове и забрали больных животных. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила волонтерская организация.

Контактная выставка проходила в Пскове с 5 по 12 января. Посетители отмечали, что кошки выглядят больными и измученными, а условия содержания не соответствуют нормам.

Сведения об этом дошли до зоозащитников, и 8 января волонтер Зоозащиты Анна Горбова написала заявление в полицию.

Фото: ПРОО Зоозащита

На следующий день зоозащитники отправились на выставку. Руководитель Зоозащиты предъявила документ, согласно которому организация имеет право забрать животных. В присутствии полицейских всех 14 кошек изъяли.

Животных поместили в приют, где их накормили и напоили. Кошек осмотрела бригада ветеринарных врачей одной из псковских клиник. Полученные документы с описанием состояния здоровья каждого животного, передали в полицию. Врач выдал заключение, согласно которому все животные обезвожены, 10 из 14 - истощены, 5 кошек больны вирусными инфекциями, у одной кошки заворот века, что приводит к постоянному травмированию глаза.

Фото: ПРОО Зоозащита

Сейчас все животные находятся на карантине, пять, у которых были выявлены вирусные инфекции, помещены в отдельные клетки. 13 кошек остались в приюте, одна – на передержке.  Их лечение будет продолжено.

Зоозащитники предполагают, что организаторы выставки давали кошками успокоительные препараты, поскольку животные, находясь в клетке, не ссорились, лежали, не обращая внимания ни на кого.  

В зоозащитной организации добавили, что по закону в течение 50 дней прежний хозяин может забрать животных, предоставив подлинные документы на них и оплатив все расходы на содержание и лечение, только после этого срока, если владелец не обратился, кошки могут быть переданы новым хозяева. В Зоозащите отметили, что желающие забрать животных уже обращались.

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