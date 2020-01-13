Россияне рассказали о своих ожиданиях в 2020 году

13:21, 13 января 2020, ПАИ

63% граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, который провёл «Левада-центр».

Так, согласно результатам исследования, по сравнению с 2019 годом надежды на лучшее на 2020 год возлагают на 5% опрошенных больше - 63%. При этом 65% россиян полагают, что 2020 год будет спокойным для них и их семей.

Однако 55% респондентов считают, что новый год будет напряженным для политики, а 57% - для экономики. Так, 66% опрошенных уверены, что в 2020 году страну ждут громкие скандалы и отставки министров - это максимальный показатель с 2013 года. 49% россиян полагают, что в 2020 году следует ожидать экономического кризиса, а 45% - протестов.