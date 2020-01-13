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Общество

Псковские поисковики разыскивают родственников погибших в годы войны солдат

Фото: поисковый отряд «Тихие зори»

Поисковиками установлены личности двух бойцов, найденных в деревне Ершово Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в поисковом отряде «Тихие зори».

3 ноября 2019 года поисковики обнаружили останки двух солдат и одной девушки, которая, предположительно, была санитаркой. Вместе с ними были найдены две подписные ложки, которые и позволили установить личности погибших. 

Фото: поисковый отряд «Тихие зори»

Один из них - Бабин Василий Алексеевич, родился в 1924 году. Был призван Дзержинским РВК в Смоленской области. Служил в 245-ой стрелковой дивизии. Был убит 9 марта 1944 года. Ранее считалось. что он был захоронен в Псковском районе тогда еще Ленинградской области, в 500 метрах юго-западнее деревни Кисели.

Второй солдат - Сазонов Михаил Степанович, родился в 1905 году. Был призван РВК Карачевского района Орловской области. Последним местом службы стала 245-ая стрелковая дивизия. Был убит 30 марта 1944 года.

Личность девушки пока установить не удалось. Однако поисковики не теряют надежду. 

Они просят откликнуться родственников погибших бойцов - Бабина и Сазонова. Традиционно родных приглашают на церемонию захоронения останков.

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