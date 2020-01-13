Россия увеличила экспорт алкоголя

14:29, 13 января 2020, ПАИ

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков, сообщает RT со ссылкой на доклад аналитического центра при правительстве России.

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. За семь месяцев 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года вырос в 15 раз, в том числе экспорт коньяка - в 14,8 раза. Также увеличился экспорт джина в 4,2 раза, виски - в 2,9 раз, и водки на 6%.

В то же время на 55,5% уменьшился экспорт ликеров.

Эксперты считают, что в ближайшие годы экспорт российского алкоголя будет увеличиваться. Они прогнозируют рост поставок крепкого алкоголя за рубеж на 50-60%.