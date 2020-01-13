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Общество

Россия увеличила экспорт алкоголя

Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков, сообщает RT со ссылкой на доклад аналитического центра при правительстве России. 

Больше всего вырос экспорт напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда. За семь месяцев 2019 года экспорт этой продукции по сравнению с тем же периодом 2018 года вырос в 15 раз, в том числе экспорт коньяка - в 14,8 раза. Также увеличился экспорт джина в 4,2 раза, виски - в 2,9 раз, и водки на 6%.

В то же время на 55,5% уменьшился экспорт ликеров. 

Эксперты считают, что в ближайшие годы экспорт российского алкоголя будет увеличиваться. Они прогнозируют рост поставок крепкого алкоголя за рубеж на 50-60%.

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