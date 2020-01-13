В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Трехгодовалой великолучанке требуются средства на лечение опухоли ствола головного мозга. Сбор средств объявил Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».
В апреле 2019 года благотворительный фонд уже размещал информацию о ребенке. В мае девочка начала лечение в Санкт-Петербурге. Предпринятые врачами меры дали свой результат - опухоль уменьшилась в размере в 2 раза.
Однако спустя 7 месяцев вновь требуется вмешательство медиков - опухоль начала расти.
Перечисление средств на счет фонда осуществляется с пометкой «Даниленко».
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99