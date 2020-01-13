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Общество

В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко

Фото: Благотворительный фонд княгини Ольги

Трехгодовалой великолучанке требуются средства на лечение опухоли ствола головного мозга. Сбор средств объявил Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

В апреле 2019 года благотворительный фонд уже размещал информацию о ребенке. В мае девочка начала лечение в Санкт-Петербурге. Предпринятые врачами меры дали свой результат - опухоль уменьшилась в размере в 2 раза.

Однако спустя 7 месяцев вновь требуется вмешательство медиков - опухоль начала расти. 

Фото: Благотворительный фонд княгини Ольги

Перечисление средств на счет фонда осуществляется с пометкой «Даниленко».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

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