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Общество

Актриса Елена Захарова посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Известная российская актриса театра и кино Елена Захарова посетила Псково-Печерский монастырь. Впечатлениями от поездки она поделилась на своей личной странице в Instagram.

«Настоящее Рождественское чудо снова приехать в Свято-Успенский Псково-Печерский Монастырь», - рассказала Елена Захарова своей аудитории.

Она также выразила благодарность Отцу Лазарю за гостеприимство и доброту.

«Опять уехали с желанием вернуться сюда как можно скорее», - добавила актриса.

Ранее Елена Захарова выкладывала фотографию с телеведущим Андреем Малаховым, с которым она случайно встретилась во время службы в Псково-Печорском монастыре. 

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