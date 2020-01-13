Актриса Елена Захарова посетила Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Известная российская актриса театра и кино Елена Захарова посетила Псково-Печерский монастырь. Впечатлениями от поездки она поделилась на своей личной странице в Instagram.
«Настоящее Рождественское чудо снова приехать в Свято-Успенский Псково-Печерский Монастырь», - рассказала Елена Захарова своей аудитории.
Она также выразила благодарность Отцу Лазарю за гостеприимство и доброту.
«Опять уехали с желанием вернуться сюда как можно скорее», - добавила актриса.
Ранее Елена Захарова выкладывала фотографию с телеведущим Андреем Малаховым, с которым она случайно встретилась во время службы в Псково-Печорском монастыре.