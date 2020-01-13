Россиянам назвали имеющие госскидку в 2020 году автомобили

16:59, 13 января 2020, ПАИ

В 2020 году россияне смогут получить скидку 10% при покупке целого ряда автомобилей, пишет газета «Известия».

Особые условия распространяются в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на все машины марок LADA, УАЗ и Datsun, а также на некоторые модели Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Hyundai и Kia.

Финансирование данных программ с текущего года продлил Минпромторг России. Однако в этот раз на эти цели были зарезервированы 5 млрд рублей, тогда как в прошлом году - 9,4 млрд. В 2019 году выделенных средств хватило лишь до октября.