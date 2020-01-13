0
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13:01
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
11:30
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

Россиянам назвали имеющие госскидку в 2020 году автомобили

В 2020 году россияне смогут получить скидку 10% при покупке целого ряда автомобилей, пишет газета «Известия».

Особые условия распространяются в рамках государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на все машины марок LADA, УАЗ и Datsun, а также на некоторые модели Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Hyundai и Kia.

Финансирование данных программ с текущего года продлил Минпромторг России. Однако в этот раз на эти цели были зарезервированы 5 млрд рублей, тогда как в прошлом году - 9,4 млрд. В 2019 году выделенных средств хватило лишь до октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати

Идет загрузка...