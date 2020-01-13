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Картины, статуэтки и деревянные резные тумбы пытались незаконно ввезти в Псковскую область

В Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу предметов, возможно, представляющих культурную ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Лудонка» пограничники досмотрели автомобиль Mercedes, который ехал в Россию. В багажном отделении автомобиля были найдены 20 предметов искусства, интерьера и мебели, укрытых от пограничного и таможенного контроля.

За рулём машины был 56-летний россиянин, который не смог пояснить, кому принадлежат картины и полотна, статуэтки и деревянные резные тумбы, выполненные в стиле барокко. Он также не объяснил, с какой целью осуществляется ввоз данных предметов. Все выявленные ценности пограничники передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

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