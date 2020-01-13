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Общество

Российских школьников научат контролировать эмоции

В 2020 году в восьми регионах России в тестовом режиме запустят специальную программу по развитию социально-эмоциональных навыков у школьников. Программу разработают специалисты Минпросвещения, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, реализация программы поможет на уровне школы воспитать эмоционально зрелые личности. Кроме того, с помощью программы дети смогут контролировать свою агрессию и другие негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих.

Помимо этого в рамках программы детям с девиантным поведением будет оказана квалифицированная помощь и поддержка. Родителям и учителям разъяснят, как следует себя вести в случаях, когда поведение ребенка невозможно контролировать.

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