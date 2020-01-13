Врачей освободят от наказания за неумышленную утрату наркотических препаратов

17:37, 13 января 2020, ПАИ

До 15 апреля правительство РФ должно исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату наркотических и психотропных препаратов. Как сообщает РИА Новости, соответствубщее поручение кабинету министров дал президент Владимир Путин.

О том, что избыточные требования в этой сфере «напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать», Путин заявил на совещании в Калининградской области 31 октября.

Ранее учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер на встрече с президентом заявила, что необходимо декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты. Также зачастую поводом для возбуждения дела становится ошибка в процедуре или закатившаяся под шкаф ампула.