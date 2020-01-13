Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры в России

19:43, 13 января 2020, ПАИ

В России онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей. Новый способ оплаты позволяет делать покупки в интернете через сервис Центробанка РФ без QR-кода, пишет газета «Известия».

Для совершения покупки с помощью новой технологии, нужно в мобильном приложении магазина выбрать способ оплаты «через СБП». К системе уже подключились 36 банков, но пока оплату товаров и услуг тестируют только восемь финансовых организаций.

Новый способ оплаты удобен для пользователей, которые совершают покупки со смартфона, а также для самих продавцов, так как позволяет избежать высоких тарифов за эквайринг. По мнению экспертов, система будет полномасштабно развернута уже в этом году после подключения к СБП Сбербанка.