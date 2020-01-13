Проекты по изменениям в застройке четырёх приграничных районов подготовлены в Псковской области

19:59, 13 января 2020, ПАИ

В Псковской области подготовлены проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений четырёх приграничных районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Речь идёт о проектах городских и сельских поселений Печорского, Псковского, Красногородского и Себежского районов.

Изменения предусматривают приведение установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

С проектами можно ознакомиться на сайте регионального комитета (в разделе деятельность → территориальное планирование области → подготовка документов градостроительного зонирования → район → поселение).