0
20:54
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
19:30
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
17:50
Новости архитектурной среды: Ближнее Запсковье
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Еще новости
Общество

Проекты по изменениям в застройке четырёх приграничных районов подготовлены в Псковской области

В Псковской области подготовлены проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселений четырёх приграничных районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Речь идёт о проектах городских и сельских поселений Печорского, Псковского, Красногородского и Себежского районов.

Изменения предусматривают приведение установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

С проектами можно ознакомиться на сайте регионального комитета (в разделе деятельность → территориальное планирование области → подготовка документов градостроительного зонирования → район → поселение). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
13 января 2020
«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
13 января 2020
Псковская область перевыполнила план по строительству жилья
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты

Идет загрузка...