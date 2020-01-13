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Общество

Минтранс РФ прорабатывает онлайн-продажу льготных авиабилетов

Онлайн-продажу льготных авиабилетов через единую государственную информационную систему социального обеспечения прорабатывает министерство транспорта РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Александра Юрчика.

По его словам, вопрос продажи льготных билетов начали рассматривать еще в декабре. В переговорах участвуют представители Пенсионного фонда России, министерства труда, Росавиации, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» и другие.

В настоящее время прорабатываются возможности отнесения пассажиров к льготной категории граждан при бронировании авиабилета через «Единую систему соцобеспечения».

В России уже запущен проект по продаже льготных железнодорожных билетов. Теперь его планируют расширить и на другие виды транспорта.

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