«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове

20:54, 13 января 2020, ПАИ

«Имперский русский балет» под руководством заслуженного артиста России Гедиминаса Таранды выступит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. Творческий коллектив дважды покажет знаменитый балет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: 17 января в 19:00 и 18 января в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вы будете хохотать, глядя на наших мышей и крыс, улыбаться, когда увидите четырехлетних ангелов с крылышками. Нам очень важно, чтобы в спектакле была непосредственность. Сегодня часто бывает: придешь в театр, смотришь - вроде шикарный спектакль, потрясающие декорации, танцуют здорово, но чего-то не хватает - куража, какого-то аромата. На наших спектаклях и взрослые, и дети получают удовольствие, - отметил Гедиминас Таранда. - В финале «Щелкунчика» у нас ностальгия: старинная французская карусель, она кружится, взлетает вверх… Гаснет свет, и Дроссельмейер смотрит - за окном - на Машу, которая видит сон. Это прощание с детством, со сладкими снами. Каждый раз смотрю - и катится слеза».

В 2018 году в Псковской области по договоренности с главой региона Михаилом Ведерниковым «Имперский русский балет» давал гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области.