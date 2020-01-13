«Имперский русский балет» дважды выступит в Пскове
«Имперский русский балет» под руководством заслуженного артиста России Гедиминаса Таранды выступит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии. Творческий коллектив дважды покажет знаменитый балет «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»: 17 января в 19:00 и 18 января в 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Вы будете хохотать, глядя на наших мышей и крыс, улыбаться, когда увидите четырехлетних ангелов с крылышками. Нам очень важно, чтобы в спектакле была непосредственность. Сегодня часто бывает: придешь в театр, смотришь - вроде шикарный спектакль, потрясающие декорации, танцуют здорово, но чего-то не хватает - куража, какого-то аромата. На наших спектаклях и взрослые, и дети получают удовольствие, - отметил Гедиминас Таранда. - В финале «Щелкунчика» у нас ностальгия: старинная французская карусель, она кружится, взлетает вверх… Гаснет свет, и Дроссельмейер смотрит - за окном - на Машу, которая видит сон. Это прощание с детством, со сладкими снами. Каждый раз смотрю - и катится слеза».
В 2018 году в Псковской области по договоренности с главой региона Михаилом Ведерниковым «Имперский русский балет» давал гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области.