124 должностных лица привлекли за предоставление недостоверных сведений в налоговые органы в Псковской области в 2019 году

21:19, 13 января 2020, ПАИ

В прошлом году в Псковской области к административной ответственности привлекли 124 должностных лица за предоставление недостоверных сведений в налоговые органы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В частности, по части 3 статьи 14.25КоАП РФ за несвоевременное представление сведений, подлежащих включению в ЕГРЮЛ, привлечены 56 должностных лиц. Из них 30 назначено административное наказание в виде предупреждения, а 26 – в виде административного штрафа.

По части 4 статьи 14.25 КоАП РФ за непредставление или представление недостоверных сведений привлечены 48 руководителей юридических лиц. Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Всего нарушители были оштрафованы на 355 тысяч рублей.