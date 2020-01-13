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Общество

124 должностных лица привлекли за предоставление недостоверных сведений в налоговые органы в Псковской области в 2019 году

В прошлом году в Псковской области к административной ответственности привлекли 124 должностных лица за предоставление недостоверных сведений в налоговые органы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В частности, по части 3 статьи 14.25КоАП РФ за несвоевременное представление сведений, подлежащих включению в ЕГРЮЛ, привлечены 56 должностных лиц.  Из них 30 назначено административное наказание в виде предупреждения, а 26 – в виде административного штрафа.

По части 4 статьи 14.25 КоАП РФ за непредставление или представление недостоверных сведений привлечены 48 руководителей юридических лиц. Им назначено административное наказание в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Всего нарушители были оштрафованы на 355 тысяч рублей. 

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