Новые температурные рекорды ожидаются в России

09:25, 14 января 2020, ПАИ

Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на метеорологов. Ближайший ожидается 16 января. В этот день столбики термометров в центральной части России могут подняться до +5 градусов.

Несмотря на то, что минусовые температуры всё же ожидаются, эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет.

По прогнозам, морозов не будет и весной — ожидаются более теплые, чем обычно, март и апрель. «По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21–22 градуса. То есть все как положено», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климатологи не связывают погодные аномалии с глобальным потеплением, так период наблюдения для таких выводов еще слишком невелик. По словам и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температуры в умеренных и высоких широтах в зимние месяцы за последние 30 лет повысились на два градуса. Но аномально теплая зима вряд ли станет нормальным явлением.

«Зимы будут теплеть. Однако это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы. Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимнее эпизоды», — отметил он.