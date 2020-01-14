Правила авиаперевозки котов и собак упрощать не будут

10:07, 14 января 2020, ПАИ

Правила перевозки животных в самолетах останутся прежними. Как сообщает газета «Известия», Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) ввести единые требования по габаритам.

Путешественникам придется изучать правила конкретной авиакомпании, чтобы избежать конфликтных ситуаций. У зарубежных перевозчиков также действуют разные нормы. ООП также предлагало установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом оставить прежний — 5 кг.

Минтранс пояснил, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно. Нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. В салон можно также брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что при этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно.

В России у большинства отечественных перевозчиков максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской). Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия», «Победа» и «Аврора»), а также S7, «Якутия», «Уральские авиалинии», Red Wings.

Самая жёсткая норма у «Северстали» - 5 кг. Наиболее лояльны к толстым животным Utair и «Нордавиа» — они разрешают перевозить в салоне питомцев весом до 10 и 12 кг соответственно. Габариты переносок у разных авиакомпаний варьируются от 96 до 126 см по сумме трех измерений.