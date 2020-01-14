Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2019»

11:21, 14 января 2020, ПАИ

14 января на сайте Псковского агентства информации начался второй тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019». Принять участие в голосовании можно здесь>>>.

Во второй части голосования участвуют три претендента в каждой из 12 номинаций, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе. Второй тур продлится до 18:00 26 января.

Сделав выбор в номинациях, необходимо ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +7 (992) 299-99-39. Стоимость исходящего sms определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Помощь в организации голосования оказывает компания Tele2.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается в 10-й раз. В этом году на соискание награды были поданы 120 заявок.

Победителей выберут в 12 номинациях путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования, и голосов экспертов жюри, имена которых будут обнародованы в ближайшее время. Церемония награждения запланирована на 30 января.